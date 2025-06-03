Мы живем в мире, где у фактов больше нет монополии на правду. В эпоху постправды эмоции преобладают над доказательствами, информационные вбросы меняют решения потребителей за секунды, а репутационные риски часто наступают быстрее, чем успевает среагировать пресс-служба.

В таких условиях доверие становится не просто ценностью – оно превращается в капитал, от которого зависит жизнеспособность бизнеса, его доходность и устойчивость к кризисам.