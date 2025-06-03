Мнение
Эффект бабочки: почему репутация – главный актив бизнеса в эпоху постправды
Дарина Турукало
Директор по цифровым технологиям M•PR Triada
Мы живем в мире, где у фактов больше нет монополии на правду. В эпоху постправды эмоции преобладают над доказательствами, информационные вбросы меняют решения потребителей за секунды, а репутационные риски часто наступают быстрее, чем успевает среагировать пресс-служба.
В таких условиях доверие становится не просто ценностью – оно превращается в капитал, от которого зависит жизнеспособность бизнеса, его доходность и устойчивость к кризисам.
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