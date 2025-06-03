Думка
Ефект метелика: чому репутація – головний актив бізнесу в епоху постправди
Дарина Турукало
Директор з цифрових технологій M•PR Triada
Ми живемо у світі, де правда більше не є монополією фактів. У добу постправди емоції переважають над доказами, інформаційні вкиди змінюють рішення споживачів за секунди, а репутаційні ризики часто настають швидше, ніж встигає зреагувати пресслужба.
В таких умовах довіра стає не просто цінністю – вона перетворюється на капітал, від якого залежить життєздатність бізнесу, його прибутковість і стійкість до криз.
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