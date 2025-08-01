Июльский отчет НБУ – это не предположения, а детальное объяснение, почему мы видим нашу монетарную политику именно такой

Буквально несколько часов назад вышел свежий июльский отчет НБУ с обновленным прогнозом на 2025–2027 годы. Полезный документ для аналитиков, банкиров, бизнеса и вообще всех украинцев, интересующихся экономическим будущим.

В отчете обстоятельно на более чем 50 страницах раскрыто видение НБУ. Это не просто общие прогнозные показатели или предположения, а детальное объяснение, почему именно такими являются наши прогнозы и почему мы видим нашу монетарную политику именно такой.

С учетом значительной неопределенности относительно продолжительности сохранения высоких уровней рисков для безопасности, в этот раз публикуем сразу два сценария прогноза на 2026-й и 2027 годы. Чтобы дать лучшее понимание нашей политики и перспектив.

Перед тем как углубиться в детали, сделаю дисклеймер:

НБУ не располагает информацией о продолжительности и интенсивности рисков для безопасности в будущем. Базовый сценарий прогноза предполагает медленное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и учитывает сохранение существенных бюджетных расходов на оборону и в 2026 году (дефицит бюджета на уровне 19% ВВП, то есть снижение по сравнению с нынешними 22% ВВП незначительное). Причина выбора такого сценария в качестве базового — традиционная консервативность позиции НБУ. Альтернативный сценарий прогноза предполагает более быстрое нормализирование условий по сравнению с базовым и, соответственно, более ощутимую фискальную консолидацию (сокращение дефицита бюджета до 13% ВВП в 2026 году).

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Несколько выводов отчета. Начну с базового сценария:

▪️ Инфляция к концу 2025 года ощутимо снизится. В июле она может несколько ускориться, но в последующие месяцы ожидается возвращение к траектории устойчивого замедления — до 9,7% в 2025 году, 6,6% в 2026 году и до нашей цели 5% в 2027 году.

▪️ Экономика будет восстанавливаться постепенно. В 2025 году восстановление замедлится до 2,1% с 2,9% в прошлом году. В 2026 году произойдет незначительное ускорение — до 2,3%. В 2027 году ожидаются более высокие темпы роста (почти 3%) благодаря оживлению частных инвестиций и потребления.

▪️ Макрофинансовая стабильность сохранится. Более высокий дефицит бюджета будет финансироваться без эмиссии — за счет международной помощи и внутренних источников. Международные резервы останутся на достаточном уровне.

Альтернативный сценарий прогноза предполагает более быстрое нормализирование условий функционирования экономики, и, соответственно, темпы ее роста будут выше: 3–3,5% в год в 2026 и 2027 годах. Оживление частного потребления и инвестиционного спроса должно нивелировать последствия от сокращения бюджетных расходов.

Траектория инфляции в альтернативном прогнозе близка к базовому сценарию. При его реализации более быстрое корректирование тарифов на коммунальные услуги компенсируется более низкой базовой инфляцией благодаря снижению производственных издержек предприятий. Достижение цели по инфляции в 5% также ожидается в 2027 году. Таким образом, смягчение процентной политики в обоих сценариях будет происходить примерно одинаковыми темпами.

Международные резервы в обоих сценариях прогноза также отличаются несущественно. Ожидается, что при более быстрой нормализации условий меньший структурный дефицит валюты в частном секторе позволит минимизировать эффекты от сокращения внешнего финансирования. А значит, уровень резервов по обоим сценариям будет достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка.

Еще один совет — ознакомьтесь со специальными темами. Они, как всегда, актуальны: конвергенция цен на продукты питания в Украине и ЕС, заякоренность инфляционных ожиданий бизнеса, а также применение инструмента валютных интервенций в условиях глобальной турбулентности.

Ссылка на отчет.

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