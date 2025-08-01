Липневий звіт НБУ – це не просто припущення, а детальне пояснення, чому ми бачимо нашу монетарну політику саме такою

Буквально декілька годин тому вийшов свіжий липневий звіт НБУ з оновленим прогнозом на 2025–2027 роки.

Корисний документ для аналітиків, банкірів, бізнесу та загалом усіх українців, які цікавляться економічним майбутнім.

У звіті ґрунтовно на більш ніж 50 сторінках розкрито бачення НБУ. Не просто загальні прогнозні показники чи припущення, а детальне пояснення, чому саме такими є наші прогнози й чому такою ми бачимо нашу монетарну політику.

З огляду на значну невизначеність стосовно тривалості збереження високих безпекових ризиків цього разу публікуємо одразу два сценарії прогнозу на 2026-й та 2027 роки. Щоб дати краще розуміння нашої політики та перспектив.

Перед тим, як заглибитися в деталі, зроблю дисклеймер.

1. НБУ не має інформації про тривалість та інтенсивність безпекових ризиків у майбутньому.

2. Базовий сценарій прогнозу передбачає повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування та враховує збереження суттєвих видатків бюджету на оборону і у 2026 році (дефіцит бюджету на рівні 19% ВВП, тобто зниження порівняно з цьогорічними 22% ВВП несуттєве). Причина вибору такого сценарію як базового – традиційна консервативність позицій НБУ.

3. Альтернативний сценарій прогнозу передбачає швидшу нормалізацію умов порівняно з базовим і, відповідно, відчутнішу фіскальну консолідацію (скорочення дефіциту бюджету до 13% ВВП у 2026-му).

Кілька висновків звіту. Почну з базового сценарію.

▪️Інфляція до кінця 2025 року відчутно знизиться. У липні вона може дещо пришвидшитися, але в наступні місяці очікується її повернення на траєкторію стійкого сповільнення – до 9,7% у 2025 році, 6,6% у 2026 році та до нашої цілі 5% у 2027 році.

▪️Економіка відновлюватиметься поступово. У 2025 році відновлення сповільниться до 2,1% з 2,9% торік. У 2026 році відбудеться маржинальне прискорення – до 2,3%. У 2027 році очікуються суттєвіші темпи зростання (майже 3%) завдяки пожвавленню приватних інвестицій та споживання.

▪️Макрофінансова стабільність зберігатиметься. Вищий бюджетний дефіцит фінансуватиметься без емісії завдяки міжнародній допомозі та внутрішнім джерелам. Міжнародні резерви залишатимуться на достатньому рівні.

Альтернативний сценарій прогнозу передбачає швидшу нормалізацію умов функціонування економіки, а, відповідно, темпи її зростання будуть вищими: 3-3,5% на рік у 2026-му та 2027 роках. Пожвавлення приватного споживання та інвестиційного попиту мають нівелювати наслідки від скорочення видатків бюджету.

Траєкторія інфляції в альтернативному прогнозі є близькою до базового сценарію. За його реалізації швидше коригування тарифів на комунальні послуги компенсується меншою базовою інфляцією завдяки нижчим виробничим витратам підприємств. Приведення інфляції до цілі 5% теж очікується у 2027 році. Тож пом’якшення процентної політики в обох сценаріях відбуватиметься приблизно однаковими темпами.

Міжнародні резерви в обох сценаріях прогнозу також відрізняються несуттєво. Очікується, що за швидшої нормалізації умов менший структурний дефіцит валюти в приватному секторі дасть змогу мінімізувати ефекти від скорочення зовнішнього фінансування. А отже, рівень резервів за обох сценаріїв буде достатнім, щоб зберігати стійкість валютного ринку.

Ще одна порада – ознайомтеся зі спеціальними темами. Вони, як і завжди, актуальні: конвергенція цін на продовольство в Україні з ЄС, заякореність інфляційних очікувань підприємств, а також застосування інструменту валютних інтервенцій в умовах глобальної турбулентності.

Посилання на звіт.

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