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Электроэнергия все же подорожает

Цей матеріал також доступний українською
Электроэнергия все же подорожает

Аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего
28.04.2023, 08:46

Убытки энергокомпаний достигли критического предела. А летом ситуация усугубится еще больше.

За шесть лет тариф не претерпевал существенных изменений. При этом цены на другие блага выросли почти вдвое. Так же и себестоимость производства и снабжения электроэнергией.

Реальная цена электроэнергии, поставляемая населению, имеет несколько составляющих: цена самой электроэнергии (на рыночных сегментах), тариф на передачу и распределение электроэнергии, услуги поставщика (Поставщик универсальной услуги – ПУУ) и НДС.

Основным донором для субсидирования тарифа для населения сегодня является Энергоатом и в меньшей степени Укргидроэнерго. Торгуя собственной электроэнергией на рынке, они собирают средства, которые впоследствии другая государственная компания – Гарантированный покупатель – распределяет среди других компаний по упомянутой цепочке на оплату их услуг.

Тарифы на передачу (Укрэнерго), распределение (так называемые облэнерго) и ПУУ определяются регулятором (НКРЭКУ). И эти тарифы существенно выросли за прошлые годы (как и структура тарифа изменялась по ряду причин), а цена для населения оставалась почти неизменной. Обычный потребитель, видимо, будет шокирован, что реальная цена электроэнергии для него в основном отрицательная. Или не будет, потому что это фактически то, чего некоторые категории граждан и ждали.

За прошлый год Энергоатом получил 3,3 млрд грн убытков (в том числе и в результате того, что в оккупации находится Запорожская ЕС – 44% мощности всех АЭС страны). Следовательно, Энергоатом и Укргидроэнерго не имеют денег, поэтому их не получают и другие участники схемы снабжения населения.

По информации Гарпока, за последние несколько месяцев его долги перед ПУУ растут в геометрической прогрессии – по результатам марта уже более 24 млрд грн. Облэнерго уже сокращают персонал, переходят на трехдневный рабочий график, берут кредиты на выплату заработных плат.

И оснований для улучшения нет. А летом половину энергоблоков Энергоатома отправят в ремонты на два месяца, а значит, выручка компании сократится, а долги на рынке вырастут.

Сейчас ситуация такова, что просто нет денег. Но очень скоро она может перейти в новую фазу – когда долги прорвут рынок и не станет света (вспомним зиму).

Следовательно, хотя Кабмин и продлил действие льготных тарифов на электроэнергию для населения до конца мая, это не означает, что стоимость электроэнергии в ближайшем будущем не возрастет.

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коммунальные тарифы
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