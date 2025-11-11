Всем нравятся низкие тарифы на электроэнергию. И поэтому мы продолжаем верить в сказку, будто это возможно через ручное управление госпредприятиями

Энергетика – любимая житница коррупционеров разных эпох. Лица меняются, схемы упрощаются, а суть остается неизменной.

Как проявляется коррупция в энергетике? В основном она связана с ручным управлением государственными предприятиями, которые, по представлениям начальства, должны приносить им кэш и электоральную поддержку.

А политика правительства при этом подается исключительно как социальная забота – в виде псевдонизких тарифов и зимних пакетов помощи.

Понятно, что всем нравятся низкие тарифы на электричество и тепло. Поэтому мы продолжаем верить в сказку о том, будто это возможно только благодаря государственной политике и ручному управлению госкомпаниями. Такими, как Энергоатом, Центрэнерго, Нафтогаз, Укргидроэнерго…

А в реальности за этой заботой скрываются банальные и простые схемы вывода кэша из всего. Начиная со строительства и не ограничиваясь сговорами на рынке. Миллиард к миллиарду… И так годами.

Стопки денег на фото НАБУ – лишь капля в море кэша от энергетики. Море кэша, которое доверяют исключительно "своим", и потому категорически не хотят терять контроль над государственными энергетическими предприятиями.

И так будет продолжаться, пока мы будем имитировать создание рынков, терпеть непрофессионализм и политическое влияние на госкомпании. Как лечить это – понятно. А вот где политическая воля для этого – непонятно.

