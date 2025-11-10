Стоит помнить устойчивое правило: между политиком на выборах и политиком на должности лежит пропасть

Победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка стала шоком для одних и триумфом для других. Кандидат, который еще в январе этого года имел не более одного процента поддержки, буквально за полгода поднялся на вершину политического Олимпа Имперского штата.

Конечно, значительную роль в этом сыграла его необычная программа — со времен молодости Берни Сандерса никто не обещал американцам бесплатный общественный транспорт, бесплатные продуктовые магазины и контролируемую правительством арендную плату.

Самым простым — и, к сожалению, самым популярным — ходом среди всех аналитиков стала простая экстраполяция Нью-Йорка на все Соединенные Штаты: мол, если в Большом Яблоке побеждает социалист, то теперь во всех городках, городах и штатах к власти придут новые псевдокоммунисты. Однако сами ньюйоркцы вам скажут, что приравнивать их ко всем остальным американцам — это, как минимум, оскорбительно (учитывая прямолинейность ньюйоркцев, скажут они это достаточно жестко).

А во-вторых, не все так однозначно с Мамдани и его победой. Амбициозная политика имеет одну главную проблему — всегда существует риск её не реализовать. И если так произойдет в случае чего-то необычного и нового, это моментально и надолго выпадает из фавора.

Поэтому сегодня разберёмся, какие существуют подводные камни победы Зохрана Мамдани, где лежат для него главные риски и почему это на самом деле не создаёт дополнительных проблем для президента Трампа.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net