Снова будет бешеная разница в ценах на газ для населения и промышленности. Снова вспомним "дело Фирташа", когда газ шел чуть не туда

Замерзнем ли мы все зимой? Россияне очень стараются. Нам бы этого не хотелось. И логично делать шаги, которые отдаляют нас от этого сценария. А не приближают… А вместо этого...

Победа! Цены на газ зафиксированы. Счастье популизма шагает по стране.

Что произошло? Россияне весь год бьют по газовой инфраструктуре. Особенно активно в последнее время. Это не могло пройти без последствий.

В результате собственного газа не хватит. Причем не хватит сильно. Запаса в хранилищах не хватит, чтобы этот дефицит компенсировать. Тут скажем "искреннее спасибо" господину Чернышову и Ко, которые год назад показывали прекрасные финансовые результаты Нафтогаза, продавая газ, который продавать было нельзя. В результате активной закачки в этом году (и активного привлечения денег партнеров под это) удалось восстановить определенный уровень. Но не больше.

Итак, в стране усилиями россиян будет дефицит газа. Что-то напоминает? Да, 2022 год и активные удары РФ по запасам бензина. Очереди, дефицит. Всё это. Кстати, тогда тоже в кризис вошли с фиксированной ценой бензина. И пока это безобразие не отменили, бешеный дефицит сохранялся.

То есть опыт, как делать не надо, у нас есть. Но мы упрямо повторяем ошибки.

Как удалось преодолеть бензиновый кризис в 2022 году? Рынок. Цена стала рыночной, и люди, которые хотели заработать, завезли в страну достаточно бензина. Да, цена выросла. Но люди продолжали покупать, несмотря на "обнищание". Страна поехала.

Внимание, вопрос: почему с газом должно быть иначе? А если законы рынка везде одинаковы, то не стоило ли бы к ним прислушаться? И тратить деньги на субсидии для тех, кто действительно не может заплатить, вместо того чтобы делать газ дешевым для всех.

Снова будет бешеная разница в ценах на газ для населения и промышленности. Снова вспомним "дело Фирташа", когда газ шел чуть не туда? И все это точно не будет способствовать экономному потреблению. А значит, будет усиливать дефицит.

Итак, это решение приведет к:

усилению дефицита;

росту коррупционных рисков;

большим расходам украинских налогоплательщиков, которые так или иначе за всёе заплатят (разве что вдруг мы получим $1–2 млрд гранта от норвежцев. Но мечтать не вредно).

И снова эти проклятые популярные решения вместо правильных. Снова этот призрак выборов, до которых как до неба пешком.

И если бы дело было только в расходах. Можно сказать, что за все заплатит Европа. Заплатит или нет – вопрос открытый, но сказать-то можно. А пока махнем рукой и закроем глаза, не глядя в сторону финансов Нафтогаза, который будет покупать дорого, а продавать дешево. Типа потом само рассосется.

Но дефицит газа зимой на фоне проблем, как минимум региональных, с электричеством, – это не очень приятная история. И популизм вместо рыночных механизмов усиливает этот дефицит. Спросите сейчас у россиян – нам же всем нравятся видосики с очередями в России за бензином, правда?

Так мы хотим мерзнуть, не имея дешевого газа? Или хотим быть в тепле и иметь этот газ? И почему снова те самые грабли…

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net