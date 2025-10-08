Знову буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знову згадаємо "справу Фірташа", коли газ йшов трошки не туди

Чи замерзнемо ми всі взимку? Росіяни дуже стараються. Нам би цього не хотілось. І логічно робити такі кроки, які віддаляють нас від цього сценарію. А не наближають…

Натомість..

Перемога! Ціни на газ зафіксовано. Щастя популізму крокує країною.

Що сталось? Росіяни весь рік бʼють по газовій інфраструктурі. Особливо активно останнім часом. Це не могло не минутись без наслідків.

Як результат, газу власного видобутку не вистачить. Причому не вистачить сильно. Запасу у сховищах не вистачить, щоб цей дефіцит компенсувати. Тут скажімо "щире дякую" пану Чернишову і Ко, що рік тому показував прекрасні фінансові результати Нафтогазу, продаючи газ, який продавати не можна. В результаті активного закачування цього року (і активного залучення грошей партнерів під це) вдалося відновити певний рівень. Але не більше.

Отже, в країні стараннями росіян буде дефіцит газу. Щось нагадує? Так, 2022 рік і активні удари росіян по запасах бензину. Черги, дефіцит. Оце все. До речі, тоді також у кризу входили із фіксованою ціною бензину. І поки це неподобство не скасували, шалений дефіцит лишився.

Тобто є досвід, як робити не треба. Але ми вперто повторюємо помилки.

Як вдалося подолати бензинову кризу у 2022 році? Ринок. Ціна стала ринковою, і люди, які хотіли заробити гроші, завезли в країну достатньо бензину. Так, ціна виросла. Але люди продовжували купляти, попри "зубожіння". Країна поїхала.

Увага, питання: чому з газом має бути інакше? А якщо закони ринку скрізь однакові, то чи не варто було б до них дослухатися. І витрачати гроші на субсидії для тих, хто дійсно не може заплатити, замість того щоб робити газ дешевим для всіх.

Знову буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знову згадаємо "справу Фірташа", коли газ йшов трошки не туди? І це все точно не сприятиме ощадливому споживанню. А отже, посилюватиме дефіцит.

Отже, це рішення призведе до:

- посилення дефіциту;

- зростання корупційних ризиків;

- більших витрат платників податків України, які так чи інакше за все заплатять (звісно, якщо раптом ми не отримаємо $1–2 млрд гранту від норвежців. Але мріяти можна).

І знову ці кляті популярні рішення замість правильних. Знову цей привид виборів, до яких як до неба рачки.

І якби питання було тільки в затратах. Можна сказати, що за все заплатить Європа. Чи заплатить, чи ні – питання відкрите, але сказати то можна. А поки махнути рукою і закрити очі, не дивлячись у сторону фінансів Нафтогазу, який куплятиме дорого і продаватиме дешево. Типу якось потім само минеться.

Але дефіцит газу взимку на тлі проблем, як мінімум регіональних, з електрикою, – це не дуже приємна історія. І популізм замість ринкових механізмів посилює цей дефіцит. Спитайте зараз у росіян – нам же всім подобаються відосики з чергами у Росії за бензином, чи не так?

То ми хочемо мерзнути, не маючи дешевого газу? Чи хочемо бути в теплі та мати цей газ?

І чому знов одні й ті самі граблі….

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net