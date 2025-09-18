Гастроивенты – это шанс для производителя сыра увидеть себя как часть системы с потенциальными партнерами и международными экспертами

Украинская гастросцена сегодня активно восстанавливается и приобретает новые функции. Если еще десять лет назад гастрономические фестивали были элементом культурного досуга, то сейчас они стали инструментом экономического роста. Формат в корне изменился, и для производителя это уже не просто праздник, где ключевой фокус падает на удовлетворение потребностей посетителей в развлечениях и дегустациях.

Сегодня гастроивенты являются шансом продемонстрировать профессионализм, получить контакт с ретейлом или HoReCa (аббревиатура от Hotel, Restaurant, Cafe (или Catering), обозначающая сферу гостеприимства и общественного питания. – Ред.) либо даже заключить соглашение, которое определит развитие локального производителя на годы вперед.

