Гастроівенти як драйвер ринку: як конвертувати дегустації у контракти та бізнес-угоди
Українська гастросцена сьогодні активно відновлюється й набуває нових функцій. Якщо ще десять років тому гастрономічні фестивалі були елементом культурного дозвілля, то зараз вони стали інструментом економічного росту. Формат докорінно змінився, і для виробника це вже не просто свято, де ключовий фокус падає на задоволення потреб відвідувачів у розвагах та дегустаціях.
Сьогодні гастроівенти є шансом продемонструвати професійність, отримати контакт із ритейлом чи HoReCa (абревіатура від Hotel, Restaurant, Cafe (або Catering), що позначає сферу гостинності та громадського харчування. – Ред.) або ж навіть укласти угоду, яка визначить розвиток локального виробника на роки вперед.
