Глобальный передел: как мировой фокус инвестиций смещается на Восток
НЬЮ ДЕЛИ – Хотя протекционистские торговые политики президента США Дональда Трампа господствуют в новостных заголовках, они далеко не единственные силы, формирующие глобальное производство. Новые инвестиционные схемы изменяют глобальный экономический ландшафт с давних времён задолго до тарифов Трампа.
Это особенно очевидно в потоках прямых иностранных инвестиций. Согласно данным свежего Всемирного инвестиционного отчета Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), притоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европу, Южную Америку и большую часть Азии уменьшились в 2024 году. В противовес этому, потоки ПИИ в Африку возросли на 75% и составили $97 млрд, тогда как в Юго-Восточную Азию увеличились на 10% до $225 млрд.
