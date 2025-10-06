Глобальний переділ: як світовий фокус інвестицій зміщується на Схід
НЬЮ ДЕЛІ – Хоча протекціоністські торговельні політики президента США Дональда Трампа домінують у заголовках новин, вони далеко не єдині сили, що формують глобальне виробництво. Нові інвестиційні схеми змінюють глобальний економічний ландшафт з часів задовго до тарифів Трампа.
Ніде це не є так очевидно, як у потоках прямих іноземних інвестицій. Згідно з останнім Всесвітнім інвестиційним звітом Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), притоки прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Європу, Південну Америку й більшу частину Азії зменшилися у 2024 році. На противагу цьому, потоки ПІІ до Африки зросли на 75% і склали $97 млрд, тоді як у Південно-Східну Азію збільшилися на 10% до $225 млрд.
