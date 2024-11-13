В настоящее время влияние инфляции на экономику контролируется. А на фоне положительных новостей о выделении странами G7 кредита на $50 млрд фактически поддержит экономику и позволит направить усилия на дальнейшее развитие, в том числе и на государственные кредитные программы для малого и среднего бизнеса.

И самое главное — украинские предприниматели избавились от части природных страхов о том, что будет в 2025 году, вернувшись в плоскость развития собственного дела.

Замечу, что с января по ноябрь более 65% всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу приходится именно на государственные программы, и около 35% – это целевые кредиты коммерческих банков на приобретение основных средств бизнеса.

Итак, как и в прошлом году, именно государственные кредитные программы стимулируют развитие банковского кредитования, что крайне важно в непростых условиях войны.

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Основные направления государственной кредитной поддержки малого и среднего бизнеса

1. Государственные программы, предусматривающие компенсацию процентной ставки.