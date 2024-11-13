Господдержка: на какие кредитные программы могут рассчитывать украинские предприниматели
В настоящее время влияние инфляции на экономику контролируется. А на фоне положительных новостей о выделении странами G7 кредита на $50 млрд фактически поддержит экономику и позволит направить усилия на дальнейшее развитие, в том числе и на государственные кредитные программы для малого и среднего бизнеса.
И самое главное — украинские предприниматели избавились от части природных страхов о том, что будет в 2025 году, вернувшись в плоскость развития собственного дела.
Замечу, что с января по ноябрь более 65% всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу приходится именно на государственные программы, и около 35% – это целевые кредиты коммерческих банков на приобретение основных средств бизнеса.
Итак, как и в прошлом году, именно государственные кредитные программы стимулируют развитие банковского кредитования, что крайне важно в непростых условиях войны.
Основные направления государственной кредитной поддержки малого и среднего бизнеса
1. Государственные программы, предусматривающие компенсацию процентной ставки.
- "Доступные кредиты 5-7-9" — главная программа государственной кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. На эту программу приходится более 80% всех кредитов, выданных по государственным программам. С начала полномасштабного вторжения уже было заключено более 64 тысячи кредитных соглашений на общую сумму более 250 млрд. грн. А с начала 2024 года количество выданных кредитов по программе "5-7-9" составило более 20 тыс. ед., что составляет 50% от показателей 2022-2023 годов.
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