Державна підтримка: на які кредитні програми можуть розраховувати українські підприємці
Наразі вплив інфляції на економіку є контрольованим. А на тлі позитивних новин про виділення країнами G7 кредиту на $50 млрд фактично підтримає економіку та дасть змогу спрямувати зусилля на її подальший розвиток, зокрема і на державні кредитні програми для малого та середнього бізнесу.
І найголовніше — українські підприємці позбулися частини природних страхів про те, що буде у 2025 році, повернувшись у площину розвитку власної справи.
Зауважу, що із січня до листопада понад 65% усіх виданих кредитів малому та середньому бізнесу припадає саме на державні програми, і близько 35% — це цільові кредити комерційних банків на придбання основних засобів бізнесу.
Отже, як і торік, саме державні кредитні програми стимулюють розвиток банківського кредитування, що є вкрай важливим у непростих умовах війни.
Основні напрямки державної кредитної підтримки малого та середнього бізнесу
1. Державні програми, що передбачають компенсацію відсоткової ставки.
- "Доступні кредити 5-7-9" — головна програма державної кредитної підтримки малого та середнього бізнесу. На цю програму припадає понад 80% від усіх кредитів, виданих за державними програмами. З початку повномасштабного вторгнення вже було укладено понад 64 тисячі кредитних угод на загальну суму понад 250 млрд грн. А з початку 2024 року кількість виданих кредитів за програмою "5-7-9" склала понад 20 тис. од., що становить 50% від показників 2022-2023 років.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.