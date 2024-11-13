Наразі вплив інфляції на економіку є контрольованим. А на тлі позитивних новин про виділення країнами G7 кредиту на $50 млрд фактично підтримає економіку та дасть змогу спрямувати зусилля на її подальший розвиток, зокрема і на державні кредитні програми для малого та середнього бізнесу.

І найголовніше — українські підприємці позбулися частини природних страхів про те, що буде у 2025 році, повернувшись у площину розвитку власної справи.

Зауважу, що із січня до листопада понад 65% усіх виданих кредитів малому та середньому бізнесу припадає саме на державні програми, і близько 35% — це цільові кредити комерційних банків на придбання основних засобів бізнесу.

Отже, як і торік, саме державні кредитні програми стимулюють розвиток банківського кредитування, що є вкрай важливим у непростих умовах війни.

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Основні напрямки державної кредитної підтримки малого та середнього бізнесу

1. Державні програми, що передбачають компенсацію відсоткової ставки.