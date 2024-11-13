Наразі вплив інфляції на економіку є контрольованим. А на тлі позитивних новин про виділення країнами G7 кредиту на $50 млрд фактично підтримає економіку та дасть змогу спрямувати зусилля на її подальший розвиток, зокрема і на державні кредитні програми для малого та середнього бізнесу.

І найголовніше — українські підприємці позбулися частини природних страхів про те, що буде у 2025 році, повернувшись у площину розвитку власної справи.

Зауважу, що із січня до листопада понад 65% усіх виданих кредитів малому та середньому бізнесу припадає саме на державні програми, і близько 35% — це цільові кредити комерційних банків на придбання основних засобів бізнесу.

Отже, як і торік, саме державні кредитні програми стимулюють розвиток банківського кредитування, що є вкрай важливим у непростих умовах війни.

Читайте також
Нацбанк вимагає звузити державну кредитну програму 5-7-9

Основні напрямки державної кредитної підтримки малого та середнього бізнесу

1. Державні програми, що передбачають компенсацію відсоткової ставки.

  • "Доступні кредити 5-7-9" — головна програма державної кредитної підтримки малого та середнього бізнесу. На цю програму припадає понад 80% від усіх кредитів, виданих за державними програмами. З початку повномасштабного вторгнення вже було укладено понад 64 тисячі кредитних угод на загальну суму понад 250 млрд грн. А з початку 2024 року кількість виданих кредитів за програмою "5-7-9" склала понад 20 тис. од., що становить 50% від показників 2022-2023 років.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
кредити бізнесуМСБДоступні кредити 5-7-9