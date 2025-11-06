Или почему нам на посту министра финансов и главы Нацбанка нужны швейцарцы

Успех в экономике для человека, бизнеса или страны зависит от многих факторов. Один из важнейших – это умение и способность управлять долгом.

Долг – объективно существующий феномен. Далеко не всегда расчёт между продавцом и покупателем товаров/услуг происходит моментально. Существуют разные варианты оплаты. Не хватает денег/ресурсов – человек/бизнес идёт в банк за кредитом. Образуется долг. Это азбука экономических отношений.

Компетентное, профессиональное управление долгом существенно повышает шансы на коммерческий успех. Неспособность планировать, оценивать свои финансовые потоки и запасы в свете обязательств перед кредиторами – это угроза дефолтов и банкротств, риск потери лица и репутации.

Низкая дисциплина, неряшливость в отношении долга – это гарантия очень высоких процентных ставок по кредитам, рост дефицита инвестиций, ухудшение условий торговли для национальных производителей. В результате – неизбежное торможение экономического роста, сокращение доходов и снижение уровня жизни.

Одно дело, когда в долг берёт (кредит) физическое лицо или частный бизнес. Тут кредитор сам оценивает риски (страхование, залог, оценка доходов, активов, сбережений и т.д.) Совсем другое дело, когда в долг берёт Правительство, т. е. назначенные чиновники под проекты/программы, которые не всегда даже утверждены парламентом.

Государственные кредиты попадают в категорию "чужие деньги тратятся на чужие проекты". Т. е. стимулы сбережения и максимизации получаемой пользы у распорядителей чужого либо слабо выражены, либо отсутствуют вообще. Более того, если на кредитном посредничестве можно заработать, прямо или косвенно, тогда у чиновников разгорается настоящий долговой аппетит.

Когда у развивающейся страны с низким или средним уровнем доходов государственный долг до 30% ВВП, то при стабильно высоких темпах экономического роста, сбалансированном госбюджете, постоянном мониторинге качестве государственным затрат он не представляет угрозу.

Конечно, лучше вообще не позволять правительству жить и работать в долг, но иногда бывает форс-мажор. Если же государственный долг превышает 60% ВВП, а на его обслуживание нужно направлять 3+% ВВП, то это уже громкий сигнал опасности.

Даже до широкомасштабного российского вторжения Украины испытывала проблемы с бюджетно-налоговой политикой. Политические, экономические элиты не сформировали культуру жизни по средствам. Не были созданы механизмы контроля госрасходов и оценки их качества. Не было профессионального расчёта и оценки выгоды от кредитных программ государства. Поэтому с февраля 2022г. шлюзы для резкого увеличения государственного долга были широко открыты.

Нам давали в долг, понимая наше сложнейшее положение, выражая поддержку нашей стране в борьбе против нацистского агрессора. Понятное дело, на стандартные механизмы управления кредитными, страновыми рисками смотрели сквозь пальцы.

Шли военные годы. Рос долг, а украинское правительство не спешило и не спешит демонстрировать фискальную ответственность.

Действовал принцип "раз дают – нужно брать: потом будем детали выяснять, думать, как кредиты возвращать". С начала 2022г. по 30.09.2025г. внешний государственный долг Украины вырос на ~$94 млрд. В 2022г. он вырос на $13,49 млрд., в 2023г. – на $33,87 млрд., в 2024г. – на $20,74 млрд. За январь – сентябрь 2025г. госдолг Украины прибавил ещё $28,15 млрд. С учётом анонсированных объёмов кредитования до конца 2025г. увеличение госдолга в 2025г. может составить рекордные $44,24 млрд.

Т. е. с начала 2022г. государственный долг в долларовом выражении вырастет на ~$112,34 млрд. или в 2,15 раза. По итогам 2025г. Украина может пересечь очень опасную черту государственного долга – 100% ВВП. МВФ спрогнозировало ВВП страны в 2025г. в $209,7 млрд., а госдолг грозит стать $210,3 млрд. Такой долг при таком состоянии экономики, производства, инвестиций и экспорта не отдаётся.

Чудес не бывает. Дефолт – это лишь дело техники и доброй воли наших кредиторов. Главное – что потом.

Отметим, что, если в начале 2022г. доля внешнего госдолга была 48,7% общего объёма, то по итогам 2025г. она прогнозируется более чем 74%. Одно дело, когда курс гривны держится в ручном режиме на уровне ₴42 за $1 при огромных дисбалансах торгового и платёжного балансов, другое дело, если курс гривны будет отражать рыночные реалия на уровне ₴50 за $1.

Тогда гривневый эквивалент госдолга по итогам 2025г. увеличится после приведения курса гривны к рыночному уровню с ~₴8,8 трлн. до ~₴10,5 трлн. Легко представить себе рост бюджетных расходов на обслуживание такого долга.

В такой ситуации критически важный фактор фискальной, бюджетной устойчивости – это доверие к руководству страны и ключевым фигурам Правительства. Хочется надеяться, что ЕС/США/G-7 не оставят Украину один на один с нацистской Россией, что будут нас поддерживать. Тем более это они, по сути дела, санкционировали и поддерживали такую макроэкономическую политику украинского правительства, стали её соавтором, а, значит, соучастником глубокого долгового кризиса.

Однако кризис доверия нужно будет преодолевать нетрадиционными, оригинальными способами. Один из них – принятие управленческой, экспертной помощи от наших основных доноров в виде … министра финансов и главы Нацбанка. Пусть покажут мастер класс, научат наших, как проводить качественную макроэкономическую политику в целом, и бюджетную в частности во время войны и огромного долгового давления.

Приглашение иностранных профессионалов в Правительство Украины – это, в том числе мера, по укреплению доверия к украинской власти, улучшение имиджа страны и мобилизация ресурсов в критический период войны на истощение. Швейцарскому или датскому министру будет проще говорить "нет" всем тем украинским лоббистам, которые четыре года войны держат госрасходы на уровне ~70% ВВП.

Боюсь, что сегодня иного способа нейтрализовать внутри Украины пятую марксистскую колонну, обрубить новоявленный бюджетных схематоз, привить стране нормы и стандарты качественной макроэкономической политики не осталось.

