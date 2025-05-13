Полномасштабная война еще раз ясно продемонстрировала: независимость государства невозможна без сильной экономики. Только тогда система способна без помощи извне финансировать армию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, гарантировать реальную устойчивость страны.

К сожалению, в Украине все еще бытуют стереотипы относительно эффективности сотрудничества государства и бизнеса. Но стоит отметить, что есть примеры, которые растапливают этот лед недоверия.

К примеру, публичное управление активами через онлайн-аукционы АО "Прозорро.Продажи". Это пример эффективной модели публично-частного партнерства (PPP). Что это такое?

Прямой перевод термина с английского (Public Private Partnership) и немецкого (Öffentlich – Private Partnerschaft) языков звучит как "общественно-частное партнерство". В украинских реалиях и в понятном для широкой общественности формате это определение звучит так: публично-частное партнерство — это форма сотрудничества между государством и бизнесом, позволяющая привлекать деньги в важные для страны отрасли, при этом государство сохраняет контроль и устанавливает правила.

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PPP — это о финансировании и возможностях

На практике модель PPP открывает возможности для объединения ресурсов, экспертизы и инноваций государственного и частного секторов для реализации важных инфраструктурных и социально-значимых проектов. Такое партнерство может стать эффективным механизмом разрешения конфликта интересов, поскольку предполагает четкое распределение рисков, ответственности и выгод между партнерами.