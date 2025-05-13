Повномасштабна війна ще раз чітко продемонструвала: незалежність держави неможлива без сильної економіки. Тоді система здатна самостійно фінансувати армію, соціальні потреби та розвиток інфраструктури, гарантує справжню стійкість країни.

На жаль, в Україні все ще побутують стереотипи щодо ефективності співпраці держави і бізнесу. Але варто зазначити, що є приклади, які розтоплюють цю кригу недовіри.

Наприклад, публічне управління активами через онлайн-аукціони АТ "Прозорро.Продажі". Це приклад найефективнішої моделі публічно-приватного партнерства (PPP). Що це таке?

Прямий переклад терміну з англійської (Public Private Partnership) і німецької (Öffentlich – Private Partnerschaft) мов звучить як "суспільно-приватне партнерство". В українських реаліях та у зрозумілому для широкого загалу форматі це визначення звучить так: публічно-приватне партнерство — це форма співпраці між державою та бізнесом, яка дозволяє залучати гроші в важливі для країни галузі, водночас держава зберігає контроль і встановлює правила.

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PPP — це про фінансування та можливості

На практиці модель PPP відкриває можливості для об’єднання ресурсів, експертизи та інновацій державного та приватного секторів задля реалізації важливих інфраструктурних та соціально значущих проєктів. Таке партнерство може стати ефективним механізмом вирішення конфлікту інтересів, адже передбачає чіткий розподіл ризиків, відповідальності та вигод між партнерами.