Мнение
Имя на обложке: почему успешные книги начинаются не с текста, а с автора
Катерина Ильчук
директор по коммуникациям издательства Vivat
Может ли хороший текст продавать себя сам? Многие авторы хотят верить, что – да. Но в Украине только в крупнейших издательствах выходит по 300 наименований в год – каждая ли из них находит своего читателя?
Вот уже приблизительно 10 лет в мире и последние 6–8 лет в Украине о силе личного бренда экспертов не говорит разве ленивый. Личный бренд советуют развивать всем: от копирайтеров, SMM-специалистов, дизайнеров до психотерапевтов, мастеров маникюра, массажистов, спортивных тренеров. Идея в целом проста, очевидна и понятна: люди покупают у людей.
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