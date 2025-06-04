Может ли хороший текст продавать себя сам? Многие авторы хотят верить, что – да. Но в Украине только в крупнейших издательствах выходит по 300 наименований в год – каждая ли из них находит своего читателя?

Вот уже приблизительно 10 лет в мире и последние 6–8 лет в Украине о силе личного бренда экспертов не говорит разве ленивый. Личный бренд советуют развивать всем: от копирайтеров, SMM-специалистов, дизайнеров до психотерапевтов, мастеров маникюра, массажистов, спортивных тренеров. Идея в целом проста, очевидна и понятна: люди покупают у людей.