Думка
Ім'я на обкладинці: чому успішні книжки починаються не з тексту, а з автора
Катерина Ільчук
директорка з комунікацій видавництва Vivat
Чи може добрий текст продавати себе сам? Багато авторів хочуть вірити, що – так. Але в Україні лише в найбільших видавництв виходить друком по 300 найменувань на рік – чи кожна з них знаходить свого читача?
Приблизно 10 років у світі й останні 6–8 років в Україні про силу особистого бренду експертів не говорить хіба лінивий. Особистий бренд радять розвивати усім: від копірайтерів, SMM-спеціалістів, дизайнерів до психотерапевтів, майстрів манікюру, масажистів, спортивних тренерів. Ідея загалом проста, очевидна і зрозуміла: люди купують у людей.
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