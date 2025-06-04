Чи може добрий текст продавати себе сам? Багато авторів хочуть вірити, що – так. Але в Україні лише в найбільших видавництв виходить друком по 300 найменувань на рік – чи кожна з них знаходить свого читача?

Приблизно 10 років у світі й останні 6–8 років в Україні про силу особистого бренду експертів не говорить хіба лінивий. Особистий бренд радять розвивати усім: від копірайтерів, SMM-спеціалістів, дизайнерів до психотерапевтів, майстрів манікюру, масажистів, спортивних тренерів. Ідея загалом проста, очевидна і зрозуміла: люди купують у людей.