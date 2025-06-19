Сегодня парламент принял во втором чтении очень важный закон о публично-частном партнёрстве (ПЧП). Без преувеличения, мы шли к его принятию годами.

Теперь в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу "всё за счёт бюджета", а в партнёрстве — с бизнесом и донорами. На основе публично-частного партнёрства. Так, как это происходит в мире.

Хотя концепция ПЧП в Украине существует уже давно, за всё это время было заключено лишь два крупных концессионных договора. Благодаря изменениям в законодательстве мы рассчитываем, что механизм ПЧП наконец заработает и принесёт нам в ближайшие годы до 1 млрд долларов инвестиций в конкретные проекты. В первую очередь это могут быть такие сферы: порты, больницы, муниципальные объекты.

Закон позволяет внедрить гибридную модель ПЧП, в которой сочетаются бюджетные средства, гранты от наших международных партнёров и частное финансирование. Это дешевле для государства, быстрее и безопаснее для инвестора.

Небольшие громады теперь смогут реализовывать проекты без дорогостоящих ТЭО — достаточно концепции. Например, небольшой реабилитационный центр, детский сад или доступное жильё. А государственные компании, такие как "Укрзализныця", — запускать ПЧП без бюрократического лабиринта. Это позволит им восстанавливать вокзалы, а "Укренерго" — электросети.

Ещё одно важное изменение — государство получит право запускать упрощённую процедуру для проектов восстановления: в медицине, транспорте, энергетике, образовании, социальных услугах. Она будет действовать во время военного положения и ещё 7 лет после — для проектов любого масштаба.

Кроме того, закон вводит дополнительные гарантии для инвесторов (например, относительно стабильности условий договора), а также обновляет более 30 отраслевых законов.

Теперь ПЧП сможет заработать в тех сферах, где раньше это было почти невозможно из-за юридических барьеров — например, в медицине, образовании, культуре, транспорте или жилищном хозяйстве.

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