Сьогодні парламент ухвалив у другому читанні дуже важливий закон про публічно-приватне партнерство (ППП). Без перебільшення, ми йшли роками до його ухвалення.

Відтак в Україні інфраструктура зможе будуватись чи відновлюватись не за принципом "усе з бюджету", а в партнерстві – з бізнесом та з донорами. На основі публічно-приватного партнерства. Так, як це відбувається у світі.

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Хоча концепт ППП в Україні існує вже давно, але за весь час у нас було укладено лише два великі концесійні договори. Завдяки змінам до законодавства ми розраховуємо, що механізм ППП нарешті запрацює і принесе нам у найближчі роки до 1 млрд доларів інвестицій у конкретні проєкти. Насамперед це можуть бути такі сфери: порти, лікарні, муніципальні об’єкти.

Закон дозволяє запровадити гібридну модель ППП, у якій поєднується бюджет, гранти від наших міжнародних партнерів та приватне фінансування. Це і дешевше для держави, і швидше, і безпечніше для інвестора.

Маленькі громади тепер зможуть реалізовувати проєкти без дорогих ТЕО – достатньо концепту. Наприклад, маленький реабілітаційний центр, садочок чи доступне житло. А державні компанії, як-от Укрзалізниця, – запускати ППП без бюрократичного лабіринту. Це дозволить їм відновлювати вокзали, а Укренерго – електромережі.

Ще одна важлива зміна – держава отримає право запускати спрощену процедуру для проєктів відновлення: у медицині, транспорті, енергетиці, освіті, соціальних послугах. Вона діятиме під час воєнного стану та ще 7 років після – для проєктів будь-якого розміру.

Крім того, закон вводить додаткові гарантії для інвесторів (наприклад, щодо стабільності умов договору), а також оновлює понад 30 секторальних законів.

Тепер ППП зможе запрацювати у тих сферах, де раніше це було майже неможливо через юридичні бар’єри – наприклад, у медицині, освіті, культурі, транспорті чи житловому господарстві.

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