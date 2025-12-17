Мнение
Инвестиционный пузырь или технологический фундамент: ИИ меняет мировую инфраструктуру
Джеффри Ву
Директор MindWorks Capital
ГОНКОНГ – Последние два года преобладают рассуждения о безграничных возможностях искусственного интеллекта (ИИ). Укрупнение моделей, обучение с триллионами токенов, рекордные капитальные затраты – всё это усиливает ощущение непрерывного ускорения.
Но технологические изменения редко бывают столь прямолинейными, и этот случай исключением не станет. Сейчас ИИ переходит от стадии экспериментов к применению в реальной жизни, а там ограничения физического мира, рынков капитала и политических систем явно важнее его теоретического потенциала.
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)