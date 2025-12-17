Почему дата-центры будущего построят там, где есть вода и электричество, а не в Кремниевой долине

ГОНКОНГ – Последние два года преобладают рассуждения о безграничных возможностях искусственного интеллекта (ИИ). Укрупнение моделей, обучение с триллионами токенов, рекордные капитальные затраты – всё это усиливает ощущение непрерывного ускорения.

Но технологические изменения редко бывают столь прямолинейными, и этот случай исключением не станет. Сейчас ИИ переходит от стадии экспериментов к применению в реальной жизни, а там ограничения физического мира, рынков капитала и политических систем явно важнее его теоретического потенциала.

