Чому дата-центри майбутнього побудують там, де є вода та електрика, а не в Кремнієвій долині

ГОНКОНГ – Останні два роки переважають міркування про безмежні можливості штучного інтелекту (ШІ). Укрупнення моделей, навчання з трильйонами токенів, рекордні капітальні витрати – усе це посилює відчуття безперервного прискорення.

Але технологічні зміни рідко бувають настільки прямолінійними, і цей випадок винятком не стане. Зараз ШІ переходить від стадії експериментів до застосування в реальному житті, а там обмеження фізичного світу, ринків капіталу і політичних систем явно важливіші за його теоретичний потенціал.

