Как технологии формируют новые стандарты для бизнесов и что с этим делать

Ожидается, что рынок цифровой трансформации перешагнет с $911,2 млрд (по состоянию на 2024 год) до $3 289,4 млрд до 2030 года. Этот стремительный рост создает новый вызов – адаптироваться к изменениям в диджитал-среде.

Какие изменения произошли

Еще в начале моей карьеры – в 2017 году – сфера диджитала была гораздо проще: поисковая реклама работала по самостоятельной настройке, а для аналитики было достаточно использовать Google Analytics и Excel. Сегодня же эта ниша не просто меняется – она создает новые вызовы, которые бизнесы должны эффективно преодолевать.

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