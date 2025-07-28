Як технології формують нові стандарти для бізнесів та що з цим робити

Очікується, що ринок цифрової трансформації сягне з $911,2 млрд (станом на 2024 рік) до $3 289,4 млрд до 2030 року. Це стрімке зростання створює новий виклик – адаптуватися до змін у диджитал-середовищі.

Які зміни відбулись

Ще на початку моєї кар`єри – у 2017 році – сфера диджиталу була набагато простіша: пошукова реклама працювала за самостійним налаштуванням, а для аналітики було достатньо використовувати Google Analytics та Excel. Сьогодні ж ця ніша не просто змінюється – вона створює нові виклики, які бізнеси мають ефективно долати.

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