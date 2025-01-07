В случае завершения активных боевых действий ключевым вызовом станет адаптация военных к мирной жизни. Со сложностями и возможностями, которые принесет этот процесс для экономики. Продолжение войны приведет к дальнейшему обострению проблемы отсутствия кадров.

В то же время некорректно говорить исключительно о кадровом голоде. Это только верхушка айсберга. Нехватка персонала влечет уменьшение объемов производства, а следовательно – уменьшение экспорта. Также увеличение цен на рабочую силу, что означает увеличение налогов и снижение прибыльности предприятий.

Кадровая проблема растет как снежный ком – в целый комплекс вопросов, ведь именно люди являются двигателем экономики.