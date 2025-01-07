У разі завершення активних воєнних дій ключовим викликом стане адаптація військових до мирного життя. Зі складнощами та водночас можливостями, які принесе цей процес для економіки. Продовження війни призведе до подальшого загострення проблеми відсутності кадрів.

Водночас некоректно говорити виключно про кадровий голод. Це лише верхівка айсберга. Нестача персоналу тягне за собою зменшення обсягів виробництва, а отже – зменшення експорту. Також збільшення ціни робочої сили, що означає збільшення податків та зниження прибутковості підприємств.

Кадрова проблема виростає як снігова куля – у цілий комплекс питань, адже саме люди є двигуном економіки.