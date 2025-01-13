В 2025 году в сельском хозяйстве будут активно внедряться инновации, что обусловлено не только фактором войны, но и изменением погодных условий. Частые засухи, ливни и другие экстремальные явления снижают урожайность.

Бизнесу необходимо задуматься о повышении эффективности и снижении издержек.

Как показал прошлый сезон, это крайне важно. Более того, влияние климатических изменений будет все сильнее ощущаться в экономике, политике и других сферах.

В связи с этим бизнесу следует ориентироваться на: