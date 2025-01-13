Как аграрному бизнесу адаптироваться к изменению климата. Инновации 2025 года
Денис Марчук
заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
В 2025 году в сельском хозяйстве будут активно внедряться инновации, что обусловлено не только фактором войны, но и изменением погодных условий. Частые засухи, ливни и другие экстремальные явления снижают урожайность.
Бизнесу необходимо задуматься о повышении эффективности и снижении издержек.
Как показал прошлый сезон, это крайне важно. Более того, влияние климатических изменений будет все сильнее ощущаться в экономике, политике и других сферах.
В связи с этим бизнесу следует ориентироваться на:
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net