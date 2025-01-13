У 2025 році у сільському господарстві активно впроваджуватимуться інновації, що обумовлено не лише фактором війни, але й зміною погодних умов. Часті посухи, зливи та інші екстремальні явища знижують врожайність.

Бізнесу потрібно думати, як підвищити ефективність, знизити витрати.

Як показав минулий сезон, це дуже важливо. Ба більше, вплив кліматичних змін дедалі сильніше відчуватиметься в економіці загалом, в політиці та інших сферах.

Відповідно до цього, бізнесу варто орієнтуватися на: