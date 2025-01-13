Як аграрному бізнесу адаптуватися до зміни клімату. Інновації 2025 року
Денис Марчук
заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради
У 2025 році у сільському господарстві активно впроваджуватимуться інновації, що обумовлено не лише фактором війни, але й зміною погодних умов. Часті посухи, зливи та інші екстремальні явища знижують врожайність.
Бізнесу потрібно думати, як підвищити ефективність, знизити витрати.
Як показав минулий сезон, це дуже важливо. Ба більше, вплив кліматичних змін дедалі сильніше відчуватиметься в економіці загалом, в політиці та інших сферах.
Відповідно до цього, бізнесу варто орієнтуватися на:
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