В новом законе об АРМА появилось несколько норм, касающихся активов России или подсанкционных лиц, которые ее поддерживают

Недавно вступили в силу изменения в закон об АРМА. Кроме совершенствования процедур отбора главы Агентства, начала проведения независимого аудита института и введения новых правил управления арестованными активами, обновления касались и управления арестованными активами подсанкционных лиц.

Такого имущества в ведении АРМА немало, и проблем с ним было тоже много. Например, 13 августа ФГИУ продал подсанкционный завод "Винницабытхим", который принадлежал россиянам. История этого актива сложная. В июле 2022 года его арестовали и передали в управление Агентства розыска и менеджмента активов (АРМА). Еще через два года, в июле 2024-го, ВАКС принял решение о конфискации компании, однако из-за задержек с расторжением договора с временным управляющим ее передали на реализацию в ФГИУ только в апреле этого года.

Теперь же в новом законе об АРМА появилось несколько норм, касающихся активов государства-агрессора, то есть России, или подсанкционных лиц, которые ее поддерживают.

