У новому законі про АРМА з’явилося кілька норм, що стосуються активів Росії чи підсанкційних осіб, які її підтримують

Нещодавно набрали чинності зміни до закону про АРМА. Крім вдосконалення процедур відбору голови Агентства, початку проведення незалежного аудиту інституції та введення нових правил управління арештованими активами, оновлення стосувалися й управління арештованими активами підсанкційних осіб.

Такого майна у віданні АРМА чимало, і проблем із ним траплялося також багато. Наприклад, 13 серпня ФДМУ продав підсанкційний завод "Вінницяпобутхім", який належав росіянам. Історія цього активу складна. У липні 2022 року його арештували та передали в управління Агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ще за два роки, у липні 2024-го, ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію компанії, проте через затримки з розірванням договору з тимчасовим управителем її передали на реалізацію до ФДМУ лише у квітні цього року.

Тепер же в новому законі про АРМА з’явилося кілька норм, що стосуються активів держави-агресорки, тобто Росії, чи підсанкційних осіб, які її підтримують.

