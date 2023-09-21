Как государство может запустить пенсионную реформу уже сегодня – но сопротивляется

В каждой стране есть предприятия, принадлежащие государству. Часто это предприятия критической инфраструктуры, обороны. Для того чтобы они приносили пользу всему обществу, а не только политическим силам или отдельным людям во власти, – на таких предприятиях создают корпоративное управление. Государство как владелец пишет цели: зачем оно владеет этими предприятиями, что они хорошего должны сделать. Это называется политика собственности государственных предприятий. Ее должен выполнять наемный менеджмент. И публично регулярно отчитываться, как он ее выполнил, что именно сделал, каков прогресс в достижении целей.

В ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) рекомендуют странам в политику собственности включать социальные цели, помогающие правительству внедрять необходимые людям реформы. Как раз сейчас ОЭСР завершает публичные консультации по обновленным Методическим рекомендациям по Корпоративному управлению на предприятиях, владельцем которых является государство. Наибольшее внимание в этих обновлениях – устойчивости в широком понимании (не предприятия, а общества и к глобальному измерению), долгосрочным экологическим и социальным целям.

Отдельно отмечается, что для достижения социальных целей государства могут внедряться накопительные пенсионные программы для работников предприятий, владельцами которых является государство (кстати, это указывается в начале раздела "Роль государства как собственника"). Как образец для других работодателей. Ну, потому что все в мире понимают, что без пенсионных накоплений в большинстве стран мира люди не смогут достойно жить в пожилом возрасте.

У нас это тоже понимают. Этим летом исполнилось 20 лет, как приняли законодательство, предусматривающее, что у каждого украинца кроме солидарной пенсии будет пенсионные накопления. Пенсионные накопления для каждого – один из пунктов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского, один из ТОП-10 приоритетов Правительства на 2023 год, озвученный Премьер-министром Денисом Шмыгалем. А что на практике?

На практике Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов обратилась в Министерство экономики и предложила включить пенсионные накопления работодателя для работников в политику собственности предприятий, которыми владеет государство. Таким образом государство бы смогло:

увеличить охват людей пенсионными накоплениями (добровольными, что нам критически необходимо с учетом состояния солидарной пенсионной системы),

дать людям, которые размышляют, возвращаться ли им из других стран домой, приличную пенсионную перспективу у нас внутри страны,

показать пример того, что такое социальная ответственность, для всего бизнеса в стране,

удержать высококвалифицированных специалистов, особенно там, где низкие зарплаты (ведь мы всегда слышим, что на государственных предприятиях низкие зарплаты),

потратить на это меньше средств, чем потребовало бы поднятия зарплаты (потому что есть налоговые льготы),

увеличить объем внутренних долгосрочных инвестиций, которые могут быть направлены на восстановление страны.

Но Министерство экономики ответило отказом. И здесь вызывает удивление даже не отказ как таковой. Удивляет обоснование. Отказ Министерство экономики аргументировало тем, что пенсионные накопления должны основываться на добровольном принципе. Именно о добровольной системе говорилось в предложениях. Владельцы предприятий добровольно принимают решение, обеспечивать ли им накопительную пенсию своих работников. Просто в данном случае собственник – государство. К сожалению, кажется, что свою роль и ответственность как собственника, нашему государству еще "прокачивать и прокачивать". Пока она его не понимает.

Правительство в политике принадлежности фиксирует только свое решение, что компании, которыми она владеет, обязаны осуществлять пенсионные скопления в пользу собственных работников. Как это сделать – решит менеджмент с учетом финансовых возможностей и потребностей управления человеческим капиталом. В частности, именно менеджмент решит:

всех едва ли не всех работников охватить пенсионной программой; ведь можно внедрять ее для определенных категорий, где есть высокая текучесть кадров, либо для узкоспециализированных специалистов, которых трудно заменить, либо для молодежи, либо для работников старшего возраста – в зависимости от задач управления талантами на каждом конкретном предприятии,

какой должна быть сумма взносов и принцип – всем одинаковая сумма или одинаковый процент от зарплаты, прогрессивная шкала процентов в зависимости от возраста, стажа работы на предприятии, КРИ, или любой другой принцип, отвечающий потребностям в мотивации людей на каждом конкретном предприятии ,

создавать собственный пенсионный фонд для работников, выбрать из существующих пенсионных фондов или дать возможность каждому человеку выбрать фонд, где он хочет накапливать пенсию.

В дальнейшем работник согласно действующему законодательству полностью добровольно без всякого принуждения со стороны работодателя, пенсионного фонда или кого-либо еще определяет, как и где желает получать пенсию из этих пенсионных накоплений, с какой периодичностью, в течение какого времени и т.д.

Отказ государства от развития добровольных пенсионных накоплений в текущих условиях демографического кризиса и депопуляции – это безответственно и недальновидно. Это отнимает у людей пенсионную перспективу, достойное будущее, не мотивирует возвращаться из-за границы и наоборот, мотивирует выезжать в другие страны, предлагающие не только пенсионные выплаты от государства, но и пенсионные накопления работодателя с первого дня трудоустройства.

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