RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Як держава може запустити пенсійну реформу уже сьогодні – але пручається

Этот материал также доступен на русском
Як держава може запустити пенсійну реформу уже сьогодні – але пручається

радниця Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, ексзаступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції
21.09.2023, 08:42

Ціна питання - не лише гідні пенсії, а й повернення людей з-за кордону

У  кожній країні є підприємства, які належить державі. Часто це підприємства критичної інфраструктури, оборони. Для того, щоб вони приносили користь всьому суспільству, а не лише політичним силам чи окремим людям у владі, – на таких підприємствах створюють корпоративне управління. Держава як власник пише цілі: навіщо вона володіє цими підприємствами, що вони хорошого мають зробити. Це називається політикою власності державних підприємств. Її має виконувати найманий менеджмент. І публічно регулярно звітувати, як він її виконав, що саме зробив, який прогрес у досягненні цілей.

В ОЕСР (організація економічного співробітництва і розвитку) рекомендують країнам в політику власності включати соціальні цілі, які допомагають уряду впроваджувати необхідні людям реформи. Якраз зараз ОЕСР завершує публічні консультації стосовно оновлених  Методичних рекомендацій щодо Корпоративного управління на підприємствах, власником яких є держава. Найбільша увага  в цих оновленнях – стійкості в широкому розумінні (не підприємства, а суспільства і до глобального виміру), довгостроковим екологічним та соціальним цілям.

Окремо зазначається, що для досягнення соціальних цілей держави  можуть  впроваджувати накопичувальні пенсійні програми для працівників підприємств, власником яких є держава (до речі, це зазначається на початку розділу "Роль держави як власника"). Як взірець для інших роботодавців. Ну, тому що всі у світі розуміють, що без пенсійних накопичень у більшості країн світу люди не зможуть гідно жити в літньому віці.

У нас це також розуміють. Цього літа виповнилося 20 років, як ухвалили законодавство, яке передбачає, що кожен українець окрім солідарної пенсії матиме пенсійні накопичення. Пенсійні накопичення для кожного – один з пунктів передвиборчої програми Президента Володимира Зеленського, один з ТОП-10 пріоритетів уряду на 2023 рік, озвучений прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. А що на практиці?

На практиці Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів звернулась до Міністерства економіки і запропонувала включити пенсійні накопичення від роботодавця для працівників у політику власності підприємств, якими володіє держава. Таким чином держава змогла б:

  • збільшити охоплення людей пенсійними накопиченнями (добровільними, що нам критично необхідно з урахуванням стану солідарної пенсійної системи),
  • дати людям, які розмірковують, чи повертатись їм з інших країн додому, пристойну пенсійну перспективу у нас, всередині країни,
  • показати взірець того, що таке соціальна відповідальність, для всього бізнесу в країні,
  • утримати висококваліфікованих фахівців, особливо там, де низькі зарплати (адже ми завжди чуємо, що на державних підприємствах низькі зарплати),
  • витратити на це менше коштів, аніж потребувало б підняття зарплати (бо є податкові пільги),
  • збільшити обсяг внутрішніх довгострокових  інвестицій, які можна спрямувати на відновлення країни.

Але Міністерство економіки відповіло відмовою. І тут викликає подив навіть не відмова як така. Дивує обґрунтування. Відмову Міністерство економіки аргументувало тим, що пенсійні накопичення мають... ґрунтуватися на добровільному принципі. Саме про добровільну систему йшлося в пропозиціях. Власники підприємств добровільно приймають рішення, чи забезпечувати їм накопичувальною пенсією своїх працівників. Просто в цьому випадку власник – держава. На жаль, здається, що свою роль і відповідальність як власника нашій державі ще "прокачувати і прокачувати". Поки вона її не розуміє.

Держава у політиці власності фіксує лише своє рішення, що підприємства, якими вона володіє, мають здійснювати пенсійні накопичення на користь своїх працівників. Як це зробити – вирішить менеджмент з урахуванням фінансових можливостей та потреб управління людським капіталом. Зокрема, саме менеджмент вирішить:

  • всіх чи не всіх працівників охопити пенсійною програмою; адже можна впроваджувати її для певних категорій, де є висока плинність кадрів, або для вузькоспеціалізованих фахівців, яких важко замінити, або для молоді, або для працівників старшого віку – залежно від завдань управління талантами на кожному конкретному підприємстві,
  • якою має бути сума внесків і принцип – всім однакова сума чи однаковий відсоток від зарплати, чи прогресивна шкала відсотків залежно від віку, стажу роботи на підприємстві, КРІ, або будь-який інший принцип, який відповідає потребам у мотивації людей на кожному конкретному підприємстві,
  • створювати власний пенсійний фонд для працівників, обрати з наявних пенсійних фондів або дати можливість кожній людині обрати фонд, де вона хоче накопичувати на пенсію.

У подальшому працівник згідно з чинним законодавством повністю добровільно без жодного примусу з боку роботодавця, пенсійного фонду або будь-кого ще визначає, як і де бажає отримувати пенсію з цих пенсійних накопичень, з якою періодичністю, протягом якого часу тощо.

Відмова держави від розвитку добровільних пенсійних накопичень в поточних умовах демографічної кризи та депопуляції – це безвідповідально та недалекоглядно. Це забирає у людей пенсійну перспективу, гідне майбутнє, не мотивує повертатись з-за кордону та, навпаки, мотивує виїжджати до інших країн, які пропонують не лише пенсійні виплати від держави, а й пенсійні накопичення від роботодавця з першого дня працевлаштування.

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Пенсійна реформа
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 