Как победить после победы

Опыт нескольких десятков стран показывает – общими для всех успешных государств являются следующие факторы:

1. Элиты и наличие амбиции построить мощную экономику.

2. Наличие стратегического видения и долгосрочной стратегии развития.

3. Эффективное государство (размер, как показал анализ, не имеет значения).

4. Качественная эффективная бюрократия (не коррумпированная) и сильные экономические институты (защита права собственности, исполнение контрактов).

5. Помощь со стороны государства на определенных этапах развития.

6. Доступ к финансовому ресурсу (хотя разные страны использовали разные источники финансирования: внутренние сбережения, внешние заимствования, выпуск государственных облигаций, иностранные инвестиции).

7. Создание условий притока и/или появления технологий (создание условий, где применение технологий становится экономически оправданным, адаптация технологий под местные условия, создание условий для освобождения духа экспериментирования и инновационной энергии).

8. Последнее по списку, но не по значимости, – инвестирование в развитие человеческого капитала, систему образования.

В свою очередь, факторы, гарантирующие неудачу страны после военного конфликта, таковы:

1. Неправильная оценка убытков, потребности в финансировании обновления. Вьетнам, например, не учел экологические последствия войны, хотя это имело большое значение для экономики. Афганистан и Ирак оценили ущерб правильно, но для этих стран был характерный фактор коррупции, то есть они осуществляли оценку с учетом "запаса" на откаты.

2. Отсутствие инвестиций в развитие человеческого капитала. Сконцентрированность на инфраструктуре при оценке потребности в финансировании восстановления (считалось, что для восстановления достаточно построить дороги и заводы).

3. Отсутствие децентрализации распределения денежной помощи.

4. Отсутствие единой стратегии экономического развития или эта стратегия была нереальной (за все хорошее и против всего плохого, как в Хорватии).

5. Тотальная зависимость от донорской поддержки. Планы и проекты не предполагали создания в стране возможностей для собственного финансирования восстановления. Страны получали деньги в обмен на реформы, а в результате экономика не развивалась.

Никакого велосипеда никто не изобрёл.

Если мы все это знаем, почему до сих пор Украина бедна, а украинцы – самая бедная нация Европы?

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