UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как победить после победы

Цей матеріал також доступний українською
Как победить после победы

Соучредитель и директор экономпрограмм Украинского института будущего
28.04.2023, 22:48

Мы обязательно выиграем войну, но получим ли мы успешное будущее?

Опыт нескольких десятков стран показывает – общими для всех успешных государств являются следующие факторы:

1. Элиты и наличие амбиции построить мощную экономику.

2. Наличие стратегического видения и долгосрочной стратегии развития.

3. Эффективное государство (размер, как показал анализ, не имеет значения).

4. Качественная эффективная бюрократия (не коррумпированная) и сильные экономические институты (защита права собственности, исполнение контрактов).

5. Помощь со стороны государства на определенных этапах развития.

6. Доступ к финансовому ресурсу (хотя разные страны использовали разные источники финансирования: внутренние сбережения, внешние заимствования, выпуск государственных облигаций, иностранные инвестиции).

7. Создание условий притока и/или появления технологий (создание условий, где применение технологий становится экономически оправданным, адаптация технологий под местные условия, создание условий для освобождения духа экспериментирования и инновационной энергии).

8. Последнее по списку, но не по значимости, – инвестирование в развитие человеческого капитала, систему образования.

В свою очередь, факторы, гарантирующие неудачу страны после военного конфликта, таковы:

1. Неправильная оценка убытков, потребности в финансировании обновления. Вьетнам, например, не учел экологические последствия войны, хотя это имело большое значение для экономики. Афганистан и Ирак оценили ущерб правильно, но для этих стран был характерный фактор коррупции, то есть они осуществляли оценку с учетом "запаса" на откаты.

2. Отсутствие инвестиций в развитие человеческого капитала. Сконцентрированность на инфраструктуре при оценке потребности в финансировании восстановления (считалось, что для восстановления достаточно построить дороги и заводы).

3. Отсутствие децентрализации распределения денежной помощи.

4. Отсутствие единой стратегии экономического развития или эта стратегия была нереальной (за все хорошее и против всего плохого, как в Хорватии).

5. Тотальная зависимость от донорской поддержки. Планы и проекты не предполагали создания в стране возможностей для собственного финансирования восстановления. Страны получали деньги в обмен на реформы, а в результате экономика не развивалась.

Никакого велосипеда никто не изобрёл.

Если мы все это знаем, почему до сих пор Украина бедна, а украинцы – самая бедная нация Европы?

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
восстановление украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 