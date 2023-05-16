Как предпринимателю получить донорскую помощь

Более 84 миллиардов евро составила помощь международных доноров Украине в прошлом году. Беспрецедентная гуманитарная и финансовая поддержка продолжается. Однако из-за децентрализованного и динамичного характера донорской помощи исчерпывающего и актуального перечня программ поддержки до сих пор не существует.

Они появляются постоянно, с течением времени исчерпывают свои бюджеты, получают дополнительное финансирование, меняют профиль или сворачивают деятельность. Следовательно, стоит просто искать их в интернете по ключевым словам, которые характеризуют конкретное предприятие, например "Гранты для производителей молока Днепропетровская область". Также можно просматривать специализированный раздел сайта Правительства и местных органов власти.

Теперь можно вывести несколько характеристик, существенно повышающих вероятность получения донорской помощи:

Предприятие относится к малому и среднему бизнесу (определение может отличаться, но, например, по стандартам ЕС в перечень МСБ включаются предприятия со штатом менее 250 сотрудников, годовым доходом менее 50 млн евро и совокупной стоимостью активов менее 43 млн евро). Реализация проекта, помимо бизнес-задач, будет способствовать достижению других целей, которые ставит перед собой донор. К примеру, гендерное равенство, уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу. Бизнес напрямую пострадал от полномасштабного российского вторжения. Компания работает официально, в полном объеме платит налоги и проходит аудит финансовой отчетности. В компании действует специализированная функция, задачей которой является поиск и сопровождение проектов донорской помощи ("Офис взаимодействия с донорами").

Роль Офиса ключевая, ведь поиск донорской помощи – комплексный процесс, требующий времени, проактивности и способности. Важно, чтобы поиском и сопровождением программ занимался специалист или подразделение, для которого эта деятельность будет приоритетной.

Среди основных задач – постоянный мониторинг информационного поля с поиском новых донорских программ, презентация компании на мероприятиях потенциальных доноров, установление и поддержка отношений, организационное сопровождение due diligence, координация взаимодействия с донором после выделения финансирования (например, в контексте подготовки регулярных отчетов).

Учитывая объем международной помощи, которая стекается в Украину со всего мира, не следует пренебрегать такими возможностями. Ведь после войны будут быстрее расти те бизнесы, которые во время войны подготовили для этого надежный финансовый, организационный, технологический и кадровый фундамент.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.