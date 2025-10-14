Одной из самых серьезных претензий к упрощенной системе налогообложения является использование ФОП (физических лиц-предпринимателей) вместо наемных работников, как это, в частности, практикуют некоторые IT-компании. Действительно, и согласно данным исследования ІСЕТ и CASE Украина, это самая большая схема злоупотребления упрощенной системой по условным потерям бюджетных поступлений.

Однако масштабы этого явления не стоит преувеличивать: эконометрическое моделирование на 2021 год оценило общее количество таких псевдо-ФОП примерно в 30 000 человек, что составляло около 10% от тех, кто в принципе мог быть использован таким образом, и менее 2% от всех ФОП на упрощенной системе, а условно недополученные бюджетные поступления составляли около 10 млрд грн.

