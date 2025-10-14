Однією з найбільших претензій до спрощеної системи оподаткування є використання ФОП замість найманих працівників, як це, зокрема, практикують деякі ІТ-компанії. Справді, і за даними дослідження ІСЕТ та CASE Україна, це є найбільшою за умовними втратами надходжень бюджету схемою зловживань спрощеною системою.

Утім, масштаби цього явища не варто перебільшувати: економетричне моделювання на 2021 рік оцінило загальну кількість таких псевдо-ФОП у приблизно 30 000 осіб, що становило близько 10% від тих, хто в принципі міг би бути використаний у такий спосіб, і менше ніж 2% від усіх ФОП на спрощеній системі, а умовно недоотримані бюджетні надходження були в межах 10 млрд грн.

