Политика Трампа создает хаос и неопределённость, а рядом с ним больше нет профессионалов, которые могли бы его сдержать

Какой самый большой вызов для инвестора? Коррупция? Риски?

На самом деле – нет. Потому что главный вызов для инвестиций – неопределенность. В условиях высокой неопределенности инвестор не может ни рассчитать риски, ни учесть коррупцию.

Тысячи других проблем тоже отходят на второй план. Деньги приходят даже в страны, которыми правят людоеды. Просто инвесторы должны четко понимать, какое "меню" их ждет.

Именно поэтому в Украину не заходят инвестиции во время войны. Война – это максимум неопределенности. Поэтому инвестируются только те деньги, которые уже есть в стране и не могут из нее уйти. А также средства организаций вроде ЕБРР.

Но речь не об Украине. Речь о США и мире. Где, кажется, временно выдохнули и перестали бояться рецессии, хотя ФРС заявила, что риски рецессии выросли, но пока не настолько, чтобы прыгать с крыши небоскреба.

Каковы основные риски Трампа? Торговые войны? Провоцируемая ими инфляция? Дружба с Путиным? Маск и его увольнения направо и налево? Или снова Маск, чье поведение может привести к банкротству Tesla и обвалу рынков?

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Это хаос. Причем гораздо больший, чем в его первую каденцию. Ведь тогда Трампа окружали профессионалы, которые, пусть и ненадолго, но сдерживали его импульсы. А сейчас вокруг него лоялисты, усиливающие хаос в своем желании продемонстрировать любовь к "величайшему лидеру современности" и "лучшему президенту США".

К чему это ведет? К неопределенности. А она сдерживает инвесторов. Они не знают, с каким настроением и идеями проснется Трамп завтра. И эта неопределенность опаснее даже, чем торговые войны.

К чему приводит неопределенность? К тому, что люди откладывают инвестиции. Замораживаются сделки по слияниям и поглощениям. Компании не выходят на биржу. Решения ставятся на паузу. А это напрямую влияет на экономический рост. Начинается замкнутый круг: "негативные ожидания – действия – еще более негативные ожидания". И хвост начинает вилять собакой.

К чему все это может привести? На самом деле, в комплексе это может подтолкнуть экономику США к рецессии, причем в виде стагфляции, а фондовые рынки – к обвалу.

Конечно, может, но это не значит, что обязательно подтолкнет. Однако риски такого сценария стремительно растут. А мир уже успел забыть, как это бывает. Выросло целое поколение, для которого 2008 год – это что-то из рассказов родителей.

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Интересно, что 2008 год для многих стал неожиданностью. Тогда экономика столкнулась с айсбергом – под водой было то, чего никто не видел, но что пробило борт. Сейчас же ситуация обратная: корабль несется прямо на скалу. Капитан ее видит. Но говорит, что все в порядке. И так надо. Проблема в том, что если кризис случится и нужно будет искать выход, то управлять процессом снова будет тот же капитан. Управлять так, как он умеет...

Но ведь это всего лишь риски. Лишь предположения. Может, пронесет...

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