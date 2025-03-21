Політика Трампа створює хаос і невизначеність, а поруч із ним більше немає професіоналів, які могли б його стримати

Що є найбільшим викликом інвестора? Корупція? Ризики?

Насправді — ні. Бо найбільшим викликом для інвестицій є невизначеність. В умовах великої невизначеності інвестор не може ані порахувати ризики, ані врахувати корупцію.

Не такими важливими стають тисячі інших проблем. Гроші приходять навіть до країн, якими правлять людожери. Просто інвесторам треба чітко розуміти, яке "меню" на них очікує.

Тому в Україну не заходять інвестиції під час війни. Бо війна – це максимум невизначеності. Інвестуються гроші, які вже є в країні та які не можуть звідси вибратись. І, звісно, гроші організацій на кшталт ЄБРР.

Але йдеться не про Україну. Йдеться про США і світ. Де, здається, тимчасово видихнули та припинили боятися рецесії, тим більше ФРС сказала, що ризики цієї рецесії зросли, але ще не настільки, щоб стрибати з даху хмарочоса.

Які основні ризики Трампа? Торговельні війни? Провокована ними інфляція? Дружба з Путіним? Маск і його звільнення направо і наліво? Чи знову Маск, чия поведінка може призвести до банкрутства Тесли й падіння ринків?

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Це хаос. Який зараз значно більший, ніж під час його першої каденції. Бо тоді президента Трампа оточували професіонали, які, хоч і недовго, проте стримували його імпульси. А зараз навколо Трампа лоялісти, які посилюють хаос у своєму бажанні продемонструвати любов до найвидатнішого лідера сучасності й найкращого президента США.

До чого це призводить? До невизначеності. А невизначеність стримує інвесторів. Які не знають, з яким настроєм та ідеями завтра може прокинутись Трамп. І ця невизначеність небезпечніша, ніж навіть усі торговельні війни.

До чого призводить невизначеність? До того, що люди стримують, відтерміновують інвестиції. Угоди щодо злиття і поглинання відкладаються. Фірми не виходять з розміщенням акцій. Рішення ставляться на паузу. А це вже прямо впливає на зростання економіки. І починається коло "негативні очікування – дії – ще більш негативні очікування". І хвіст починає виляти собакою.

До чого це все може призвести? Насправді все разом може штовхнути економіку США до рецесії, причому у вигляді стагфляції, а фондові ринки – до обвалу.

Звісно, може, але то ще не означає, що обов'язково штовхне. Але ризики такого розвитку подій стрімко зростають. А світ вже встиг забути, як це воно. Виросло ціле покоління, для якого 2008 рік – то щось із казок батьків.

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Цікаво, що 2008 рік для багатьох був сюрпризом. Економіка тоді зіштовхнулася з айсбергом, коли під водою було те, що ніхто не бачив, але що і пробило борт. А зараз ситуація зворотна. Корабель тупо несеться на величезну скалу. І капітан її бачить. Але каже, що то все ок. Так і треба. І проблема у тому, що якщо криза станеться і з неї треба буде шукати вихід, то керуватиме процесом знову той самий капітан. Керуватиме так, як він вміє…

Але ж це лише ризики. Лише припущення. І може, пронесе…

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