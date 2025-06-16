Если произойдет эскалация, которая приведет к сбоям в нефтяном трафике Залива, многое будет зависеть от реакции ОПЕК+, резервов США, Китая, ЕС

Традиционно цены на нефть резко скачут сразу после начала любых военных действий, затрагивающих ключевой нефтяной хаб планеты — Персидский залив. Особенно когда речь идет об ирано-израильском противостоянии.

Какие ценовые тренды на нефть могут проявиться после начала ударов Израиля по Ирану, при условии, что нефтяная инфраструктура Ирана не станет целью атак:

1.Кратковременный (2–3 недели) ценовой скачок как реакция на риск. Иран контролирует Ормузский пролив, через который проходит 1/5 мировой нефти. Даже если фактически поставки не будут нарушены, спекуляции и риск-премии ведут к росту цен, что мы уже и наблюдаем. Спекулянты всегда используют любой повод, чтобы создать ценовую турбулентность на рынке и быстро заработать.

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После того как США убили иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, цена на нефть марки Brent на следующий день подскочила более чем на 4%. Сейчас мы видим рост примерно на 13%, а $120 за баррель прогнозирует как раз J.P. Morgan – один из тех традиционных банковских спекулянтов на нефтяном рынке, который своими прогнозами старается разогнать спираль роста цен.

2. Дальнейшая волатильность на фоне неопределенности, то есть могут ли боевые действия привести к эскалации в регионе с вовлечением других стран Залива, к блокаде или/и ответным ударам по нефтяной инфраструктуре третьих стран. Например, как это было в сентябре 2019 года, когда хуситы за пару часов разгромили ударами иранских крылатых ракет и БпЛА 50% нефтяных экспортных мощностей Саудовской Аравии и вывели с глобального рынка 5% (!) нефти.

20-процентный ценовой скачок имел место, а через пару недель всё успокоилось… Поэтому, если израильские удары будут ограниченными, то за ними последует деэскалация, и цены восстановятся в течение нескольких недель.

3. Если произойдет эскалация, которая приведет к сбоям в нефтяном трафике Залива, то цены могут остаться высокими или продолжат рост. Тут многое будет зависеть от реакции ОПЕК+, наполненности стратегических резервов США, Китая, ЕС. Ни США, ни Китаю, ни ЕС высокие цены на нефть не выгодны. От высоких цен выигрывает только Россия и… Иран.

Поэтому Иран, при негласной поддержке и поощрении со стороны Кремля, может прибегнуть к акциям возмездия США, которые так или иначе поддерживают Израиль в зоне Залива.

Для нас, в любом случае, уничтожение Ирана — это плюс, поскольку режим аятолл является важным союзником России — об иранских "шахедах" всем известно. Теперь, с высокой долей вероятности, иранская баллистика не прибавится к северокорейской, потому что в значительной мере будет уничтожена в ходе израильских атак. В значительной, но не полностью.

В целом израильские удары не приведут к полному уничтожению иранской ядерной и ракетной программы. Снова затормозят или отбросят немного назад, но не более. Без наземной "зачистки" Иран со временем всё восстановит, как это уже и происходило в прошлом при попытках остановить его ядерную программу — будь то кибератаки, убийства ключевых фигур или диверсии на производстве.

P.S. Нам же своё делать.

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