Якщо відбудеться ескалація, що спричинить збої в нафтовому трафіку Затоки, багато чого залежатиме від реакції ОПЕК+, резервів США, Китаю, ЄС

Традиційно є так, що ціни на нафту різко стрибають відразу після початку будь-яких воєнних дій, що зачіпають основний планетарний нафтовий хаб – Перську затоку. Особливо, коли йдеться про ірано-ізраїльське протистояння.

Які тенденції поведінки цін на нафту можуть мати місце після початку ударів Ізраїлю по Ірану, за умови, що нафтова інфраструктура Ірану не стане ціллю атак:

1. Нетривалий (2-3 тижні) ціновий стрибок як реакція на ризик. Іран контролює Ормузьку протоку, через яку проходить 1/5 світової нафти. Навіть якщо фактично постачання не будуть порушені, спекуляції та премії за ризик призводять до зростання цін, що ми вже й спостерігаємо. Спекулянти завжди використовують будь-який привід, щоб сформувати цінову турбулентність на ринку й заробити швидкі гроші.

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Після того як США вбили іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році, ціна нафти марки Brent наступного дня підскочила на понад 4%. Зараз маємо приблизно 13% зростання, а $120 за барель прогнозує саме J.P. Morgan, один з тих традиційних банківських спекулянтів на ринку нафти, який своїми прогнозами й намагається розкручувати спіраль зростання цін.

2. Подальша волатильність в умовах невизначеності, тобто чи можуть бойові дії призвести до ескалації в регіоні із залученням інших країн Затоки, призвести до блокади чи/та ударів у відповідь по нафтовій інфраструктурі третіх країн. Наприклад, як це було у вересні 2019 року, коли хусити за кілька годин розгромили ударами іранських крилатих ракет та БпЛА 50% нафтоекспортних потужностей Саудівської Аравії та зняли з глобального ринку 5% (!) нафти.

20-відсотковий ціновий стрибок мав місце, а через кілька тижнів усе заспокоїлось… Тому, якщо ізраїльські удари будуть обмеженими, то після цього відбудеться деескалація, ціни відновляться протягом кількох тижнів.

3. Якщо відбудеться ескалація, що спричинить збої в нафтовому трафіку Затоки, то ціни можуть залишатися підвищеними або зростати далі. Тут вже багато чого залежатиме від реакції ОПЕК+, наповненості стратегічних резервів США, Китаю, ЄС. Ані США, ані Китаю, ані ЄС високі ціни на нафту не потрібні. Від високих цін виграє лише Росія та … Іран.

Тому Іран, за негласної підтримки й заохочення з боку Кремля, може вдатися до акцій помсти США, які так чи інакше підтримують Ізраїль, в зоні Затоки.

Для нас, в будь-якому випадку, нищення Ірану в плюс, оскільки режим аятолл є важливим союзником Росії – про іранські "шахеди" усім відомо. Тепер з високим ступенем ймовірності, іранська балістика не додасться до північнокорейської, бо значною мірою буде винищена в ході ізраїльських атак. Значною, але не повною.

Загалом ізраїльські удари не призведуть до тотального ураження іранської ядерної та ракетної програм. Знову загальмують чи відкинуть трохи назад, але не більше. Без наземної операції "зачищення" Іран згодом усе відновить, власне як це вже й відбувалося в минулому під час спроб зупинити його ядерну програму чи то кібератаками, вбивствами ключових осіб чи диверсіями на виробництві.

P.S. Нам же своє робить.

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