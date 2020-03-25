Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2020, 21:35

Карантином по культуре: власть пытается спасти экономику. Но какой ценой

Карантином по культуре: власть пытается спасти экономику. Но какой ценой
председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики

Политика Минфина в отношении культуры настораживает. В условиях кризиса нужно не допустить ликвидацию креативной индустрии под вывеской экономии (укр)

Самоізоляція змушує задуматися і все переосмислити не тільки громадян, але і владу. Впевнений, що вже на 14 день карантину багато хто почав розуміти, як незворотно змінюється життєвий курс. Усвідомлення дійсно важливого для кожного з нас виступає на перший план.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Все ж, коронавірус торкнувся кожного українця не тільки в частині сприйняття власних цінностей та захисту від хвороби. Але ще важливі оперативні дії в економічній частині, тому що в цій країні нам далі жити.

А ось жити в яких умовах ‒ залежить від тих рішень, які будуть зараз прийматися, щоб економіка не вмерла.

Однак, ці дії не повинні бути судомним латанням дірок у бюджеті. Як мені стало відомо, під вивіскою боротьби за економію в умовах кризи, викликаної коронавірусом, таємним чином Міністерство фінансів України планує скоротити практично 7 млрд грн на Міністерстві культури, молоді та спорту України, що де-факто означає їх ліквідацію.

Читайте також - Карантин в Україні: надзвичайний стан в культурі та економіці

Зокрема, мова йде про такі програми і цифри, як 750 млн грн для Державного агентства України з питань кіно, 250 млн - на сферу туризму, 250 млн грн - для творчих спілок, 500 млн грн - для Українського культурного фонду, 150 млн грн - для Інституту книги, 500 млн грн - для програм інформполітики, зшивання країни для молоді, на ремонти та реставрації.

Це все - далеко не повний перелік скорочень бюджету Мінкульту. Фактично, Мінкультурі залишають лише видатки на утримання – тобто зарплатню. А ще ми ж не знаємо, що буде урізано в Міністерстві молоді та спорту, яких, очевидно, це теж торкнеться.

Читайте також - Бізнес на виживання: жорсткий карантин знищує економіку

Незважаючи на те, що такі проєкти вкрай важливі для громадян, особливо в умовах кризи, все це проходить без консультації з відповідними відомствами і депутатами.

Подібним шляхом холоднокровного викреслювання рядків в бюджеті, Мінфін не просто всіляко перешкоджає розвитку культурних проєктів, а й позбавляє сотні тисяч співробітників робочих місць.

Все це тільки поглиблює кризову ситуацію в країні, підштовхуючи її до ще більш незворотних наслідків.

Сьогоднішні рішення Мінфіну сильно турбують і насторожують, бо вони означають смерть для всієї креативної індустрії. Зусилля, витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець. Ми відкинемось на декілька років назад.

Особисто я і мої колеги готові до обговорення. До нього ми всіляко заохочуємо і зробимо все від на залежне, щоб не допустити байдужого ставлення і такого підходу.

Читайте також - Нова економічна криза: наслідки для світу і України

Розумію, що сьогодні ми стоїмо перед викликом під назвою "коронавірус". Так, ця криза глобальна. І для порятунку життів людей потрібно знайти додаткове фінансування.

Але будь-які рішення мають оцінюватись в довгостроковій перспективі, особливо - їхні наслідки. Подібні рішення уряду, очевидно, приймаються не на користь людей, а зовсім навпаки: щоб спробувати приховати від громадськості реальний розмір тієї економічної ями, в яку ми давно потрапили.

Без сильної культури ‒ немає сильної економіки. Без надії ‒ немає майбутнього.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Министерство культуры, экономический кризис, Держкіно, карантин в украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Коронавирус: как глобальный карантин и пандемия изменили нашу жизнь. 20 историй
Люди Коронавирус: как глобальный карантин и пандемия изменили нашу жизнь. 20 историй
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 