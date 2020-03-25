Карантином по культуре: власть пытается спасти экономику. Но какой ценой

Самоізоляція змушує задуматися і все переосмислити не тільки громадян, але і владу. Впевнений, що вже на 14 день карантину багато хто почав розуміти, як незворотно змінюється життєвий курс. Усвідомлення дійсно важливого для кожного з нас виступає на перший план.

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Все ж, коронавірус торкнувся кожного українця не тільки в частині сприйняття власних цінностей та захисту від хвороби. Але ще важливі оперативні дії в економічній частині, тому що в цій країні нам далі жити.

А ось жити в яких умовах ‒ залежить від тих рішень, які будуть зараз прийматися, щоб економіка не вмерла.

Однак, ці дії не повинні бути судомним латанням дірок у бюджеті. Як мені стало відомо, під вивіскою боротьби за економію в умовах кризи, викликаної коронавірусом, таємним чином Міністерство фінансів України планує скоротити практично 7 млрд грн на Міністерстві культури, молоді та спорту України, що де-факто означає їх ліквідацію.

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Зокрема, мова йде про такі програми і цифри, як 750 млн грн для Державного агентства України з питань кіно, 250 млн - на сферу туризму, 250 млн грн - для творчих спілок, 500 млн грн - для Українського культурного фонду, 150 млн грн - для Інституту книги, 500 млн грн - для програм інформполітики, зшивання країни для молоді, на ремонти та реставрації.

Це все - далеко не повний перелік скорочень бюджету Мінкульту. Фактично, Мінкультурі залишають лише видатки на утримання – тобто зарплатню. А ще ми ж не знаємо, що буде урізано в Міністерстві молоді та спорту, яких, очевидно, це теж торкнеться.

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Незважаючи на те, що такі проєкти вкрай важливі для громадян, особливо в умовах кризи, все це проходить без консультації з відповідними відомствами і депутатами.

Подібним шляхом холоднокровного викреслювання рядків в бюджеті, Мінфін не просто всіляко перешкоджає розвитку культурних проєктів, а й позбавляє сотні тисяч співробітників робочих місць.

Все це тільки поглиблює кризову ситуацію в країні, підштовхуючи її до ще більш незворотних наслідків.

Сьогоднішні рішення Мінфіну сильно турбують і насторожують, бо вони означають смерть для всієї креативної індустрії. Зусилля, витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець. Ми відкинемось на декілька років назад.

Особисто я і мої колеги готові до обговорення. До нього ми всіляко заохочуємо і зробимо все від на залежне, щоб не допустити байдужого ставлення і такого підходу.

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Розумію, що сьогодні ми стоїмо перед викликом під назвою "коронавірус". Так, ця криза глобальна. І для порятунку життів людей потрібно знайти додаткове фінансування.

Але будь-які рішення мають оцінюватись в довгостроковій перспективі, особливо - їхні наслідки. Подібні рішення уряду, очевидно, приймаються не на користь людей, а зовсім навпаки: щоб спробувати приховати від громадськості реальний розмір тієї економічної ями, в яку ми давно потрапили.

Без сильної культури ‒ немає сильної економіки. Без надії ‒ немає майбутнього.