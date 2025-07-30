Как издатели ищут лонгселлеры и почему именно их особенно ценят в книжном бизнесе

В издательском мире всегда много разговоров о бестселлерах. Это логично: каждый хочет знать, что сейчас "в тренде", что покупают тысячами, что исчезает с полок после первого же тиража. Но есть другая категория книг – менее громкая, менее спонтанная, зато гораздо более устойчивая. Это – лонгселлеры, их не всегда замечают сразу. Они не всегда "врываются" в продажи и мгновенно заполняют витрины магазинов, но стабильно остаются в топах и имеют много допечатываний.

Что такое лонгселлер

Лонгселлер (от англ. long seller) – это книга, которая продается стабильно в течение длительного времени – месяцев, лет, а иногда и десятилетий.

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