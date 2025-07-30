Як видавці шукають лонгселери та чому саме їх особливо цінують у книжковому бізнесі

У видавничому світі завжди багато розмов про бестселери. Це логічно: кожен хоче знати, що зараз "в тренді", що купують тисячами, що зникає з полиць після першого ж накладу. Але є інша категорія книжок – менш гучна, менш спонтанна, зате набагато стійкіша. Це – лонгселери. Їх не завжди помічають одразу. Вони не завжди "вриваються" у продажі й миттєво заповнюють вітрини книгарень, але стабільно залишаються у топах і мають багато додруків.

Що таке лонгселер

Лонгселер (від англ. long seller) – це книжка, яка продається стабільно протягом тривалого часу – місяців, років, а іноді й десятиліть.

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