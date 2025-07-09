Сегодня глобальная "гонка искусственных интеллектов", кажется, сводится к прямому противостоянию между Китаем и Соединенными Штатами. Но даже несмотря на хорошо известные структурные недостатки, которые мешают Европе создать собственных гигантов в сфере ИИ и осуществлять прорывные инновации, она все равно может выиграть эту гонку в долгосрочной перспективе – благодаря поддержке широкого внедрения технологий ИИ в экономике.

В большой геополитической конкуренции способность масштабно внедрять технологии важнее их изобретения. Исторически каждую промышленную революцию стимулировала технология общего назначения (ТОН), которая имела широкое применение в разных секторах. Если первую волну индустриализации обеспечила паровая машина, вторую – электричество, а третью – информационные технологии, то большинство аналитиков ожидают, что ИИ положит начало четвертой промышленной революции.