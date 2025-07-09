Сьогодні глобальна "гонитва штучних інтелектів", здається, зводиться до прямого протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами. Але навіть попри добре відомі структурні недоліки, які заважають Європі створити власних гігантів у сфері ШІ та здійснювати проривні інновації, вона все одно може виграти цю гонитву в довгостроковій перспективі – шляхом просування широкого впровадження технологій ШІ в економіці.

У великій геополітичній конкуренції здатність масштабно впроваджувати технології важливіша за їх винахід. Історично кожну промислову революцію стимулювала технологія загального призначення (ТЗП), яка мала широке застосування в різних секторах. Якщо першу хвилю індустріалізації забезпечила парова машина, другу – електрика, а третю – інформаційні технології, то більшість аналітиків очікують, що ШІ започаткує четверту промислову революцію.