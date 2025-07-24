Стратегии развития украинской куриной отрасли во время войны: инвестиции, биобезопасность и диверсификация

Несмотря на постоянные обстрелы, разрушение производств и логистики, проблемы с энергоснабжением, украинские производители курятины демонстрируют стойкость и адаптивность. После существенного сокращения производства украинской курятины в первый год полномасштабного вторжения России в Украину отрасли постепенно удалось не только стабилизироваться, но и выйти на довоенные показатели. Сегодня производители курятины не только стабильно обеспечивают внутренний рынок, инвестируют в новые проекты, но и активно работают над расширением географии экспорта.

Внутренние вызовы: спрос, логистика и многое другое

В первый год полномасштабной войны из-за значительного оттока украинцев за рубеж внутреннее потребление курятины существенно упало.

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