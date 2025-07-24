Корми, експорт, внутрішній попит. Як українські виробники курятини працюють в умовах війни
Попри постійні обстріли, руйнування виробництв і логістики, проблеми з енергопостачанням, українські виробники курятини демонструють стійкість та адаптивність. Після суттєвого скорочення виробництва української курятини в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну галузі поступово вдалося не лише стабілізуватись, а й вийти на довоєнні показники. Сьогодні виробники курятини не лише стабільно забезпечують внутрішній ринок, інвестують у нові проєкти, а й активно працюють над розширенням географії експорту.
Внутрішні виклики: попит, логістика та багато іншого
У перший рік повномасштабної війни через значний відтік українців за кордон внутрішнє споживання курятини суттєво впало.
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