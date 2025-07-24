Стратегії розвитку української курячої галузі під час війни: інвестиції, біобезпека і диверсифікація

Попри постійні обстріли, руйнування виробництв і логістики, проблеми з енергопостачанням, українські виробники курятини демонструють стійкість та адаптивність. Після суттєвого скорочення виробництва української курятини в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну галузі поступово вдалося не лише стабілізуватись, а й вийти на довоєнні показники. Сьогодні виробники курятини не лише стабільно забезпечують внутрішній ринок, інвестують у нові проєкти, а й активно працюють над розширенням географії експорту.

Внутрішні виклики: попит, логістика та багато іншого

У перший рік повномасштабної війни через значний відтік українців за кордон внутрішнє споживання курятини суттєво впало.

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