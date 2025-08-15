2025 год демонстрирует оптимистичный тренд: на фоне роста кредитного портфеля банков доля проблемных кредитов постепенно снижается. Это хорошая новость, но одновременно во втором квартале наблюдался небольшой рост объема проблемных займов как в государственных, так и в частных банках.

Если смотреть на цифры Нацбанка, то доля NPL (non-performing loans) за первые шесть месяцев 2025 года снизилась с 30,3% до 27%. Да, объем таких кредитов сократился всего на 1,6%, но при этом общий кредитный портфель банков вырос на 10%. И именно этот рост частично "разбавил" процент проблемных займов.

Наиболее заметное снижение произошло в банках с частным и иностранным капиталом. А вот в государственных – наоборот, объем таких займов немного увеличился. Сказать, является ли это результатом погашений или списаний, сложно. Но факт остается фактом: наибольшая доля проблемных кредитов традиционно сосредоточена именно в госбанках. Причины не новые, но главной, безусловно, являются последствия войны – от разрушения предприятий до оккупации регионов, где они работали.

Есть еще один интересный момент: в корпоративном сегменте доля проблемных кредитов почти в три раза превышает показатель у физических лиц – 35,5% против 14%. И это неудивительно: крупные предприятия пострадали больше всего.

Где "зона риска" в потребительском кредитовании

Наиболее рискованны – кредиты наличными, в том числе кредитные лимиты по картам. Это относительно небольшие суммы, но их часто берут уже в ситуации, когда есть финансовые проблемы или другие непогашенные долги. Стоимость такого ресурса высока, а возврат может стать серьезным ударом по личному бюджету.

